今日25日は九州から東海まで雨雲に覆われ、関東にも雨雲が接近中です。曇りや雨の所ほど気温が上がりにくく、東京都心もヒンヤリとした体感となっています。明日26日は、東海以西は天気が回復して気温が上昇しますが、冷たい雨の関東は冬のような寒さが続くでしょう。今日25日関東以西でどんよりヒンヤリ今日25日(水)は九州から東海まで雨雲に覆われ、関東にも雨雲が接近中です。曇りや雨の所ほど気温が上がりにくく、正午までの