ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、24日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。最近お世話になっている先輩を実名告白した。カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」。塩粼が引いたテーマは、「お世話になりまくった先輩」だった。塩崎は「最近お世話になっている先輩だと…嵐の二宮和也さ