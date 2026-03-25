お笑いコンビ「ななまがり」が24日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。森下直人（39）の独特すぎるアンガーマネジメントが明かされた。森下が「最近マシにはなってきたんですけど、昔は頭にくるとカッとなって（けんか腰で）“あ!?”とかなって追いかけ回しちゃうようなタイプだったんですよ」と振り返った。「このままだと問題起こして芸人として終わってしまうと思って、何とか我慢しよう、と。