山田涼介さん、山下美月さん、鈴木愛理さん、岩瀬洋志さんらが、ジョー マローン ロンドンの『English Pear Festival』フォトコールに登場しました。【写真を見る】【 山田涼介 】「僕の香りを楽しんで」ファンへの香水プレゼントは「貯金がもたないかも」今回のポップアップについて、山田さんは?入った瞬間から、この時期にピッタリなフレッシュな香りが漂っていました?と、足を踏み入れた感想をコメント。中でも?僕はゲーマーな