ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「今年のテーマ」。年末に衣替えを完了したスーさん。あることに気付いてしまい、収納した冬服をすべてベッドの上に広げ――。* * * * * * *服が足りないと感じるのは昨年末のこと。気温の変化に応じて少しずつ進めていた衣替えを完了し、あまりの服の多さと足りなさに愕然とした。服は、あるにはある。それでも足りないと感じるのは、喜んで着たい服がそれほど