Travis Japanの川島如恵留が25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会に、『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、ともにW主演を務める上田竜也と登壇した。【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留この日は同劇場のこけら落とし公