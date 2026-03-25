政府が進める“異次元”の少子化対策の財源の一部にするため、4月、子ども・子育て支援金制度が始まります。全世代で子どもや子育て世帯を支えるとして、独身者だけでなく高齢者も含めた広い世代と企業から支援金を徴収する仕組みで、たとえば年収400万円の会社員の場合、月384円が医療保険料に上乗せされ、4月分として5月の給与から天引きが始まります。■加速化する少子化を食い止められるか厚生労働省によりますと、去年生まれ