時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは北海道の50代の方からのお便り。金曜日の夕方、仕事を終えて家に帰ろうとしたところ、車の鍵が見つからず――。* * * * * * *鍵を失くした金曜日の夕方、長かった1週間がやっと終わる。ほっとして、パソコンの退