早口言葉は、誰でも手軽にできる脳トレとして、近年注目されています。文字を目で追い、早口で読み上げることで、脳の老化防止に。口周りの筋力を鍛え、滑舌も良くなるトレーニングを、元アナウンサーの赤間裕子さんに教えてもらいました（構成：古川美穂）【イラスト】「あ・い・う・え・お」正しい口の開け方* * * * * * *声を出すだけで健康を維持年々むせやすくなったり、食べ物を飲み込みにくくなったりして悩んでいる方は多