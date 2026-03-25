All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、神奈川県在住50歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：50歳女性同居家族構成：本人、夫居住地：神奈川県住居形態：社宅職業：専業主婦世帯年収：本人0円、夫700万円現預金：800万円リスク資産：100万円「老後資金と住宅購入に備えて700万円を積立定期預金に」現預金については、「生活費を普通預金で