中国各地で、ペット経済を新たな成長分野として育成する動きが広がっています。広東省広州市のペット葬儀施設では、飼い主が愛犬との最後の時間を丁寧に過ごす様子が見られ、こうしたサービスの普及は、ペット関連消費がよりきめ細かく、感情に寄り添った方向へ発展していることを示しています。近年、中国ではペット関連市場が大きく広がっています。従来のペットフードや医療に加え、撮影、美容、保険、訪問ケア、さらには心理サ