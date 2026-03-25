俳優でタレントの岡田結実さんは3月24日、自身のInstagramを更新。第1子とのツーショットを初めて投稿し、反響を呼んでいます。【写真】岡田結実＆第1子のツーショット「本当にお母さんだ」「美しいママ！」岡田さんは「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも第1子とのツーショットですが、優しい笑みを浮かべているのが印象的です。岡田さんは「日々ミルクを飲む量が増えていく