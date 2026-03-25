衝突安全性は大幅アップ！ 荷室長の減少には「秘策」もアリ!?2026年2月2日、一部改良モデルが発売されたばかりの現行型「ハイエース」（通称200系）。今回、装備の拡充が図られましたが、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では次期型を示唆するコンセプトカーが登場しており、新型の登場にも期待したいところです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新型”「ハイエース」!? 次期型示唆の「コンセプトモデル」です