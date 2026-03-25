山形県東根市できのう発生した山林火災は出火から一夜明けたきょうも消火活動が続いています。きのうからさらに燃え広がっているという情報はないということです。 【画像】消火活動の様子 松浦亜実記者「山火事の発生からおよそ２０時間が経ちました。こちらからは火の手は見えませんが、現場には焦げ臭いにおいが立ち込めています」 火災が起きているのは、東根市大木沢の山林です。消防などによりますと、きのう午後１時半