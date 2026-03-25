ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が率いるイタリア代表は、12年ぶりのワールドカップ出場を目ざしている。W杯欧州予選でグループIを２位で終え、プレーオフに回ったイタリアはパスAに入り、現地３月26日に準決勝で北アイルランドと対戦する。勝利すれば、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と31日に本大会出場を懸けて争う。まずは目の前の北アイルランド戦だ。イタリア紙『La Gazzetta dello Sport』によると、招集