静岡県裾野市の富士サファリパークで、動物の赤ちゃんが次々と誕生し、園内をにぎわせています。 【写真を見る】富士サファリパークでベビーラッシュ 小型のヒツジ・ムフロンやシマウマ赤ちゃん愛らしく＝静岡・裾野市 お母さんのミルクを飲んでいるのが、3月19日に生まれたばかりのムフロンの赤ちゃんです。 裾野市の富士サファリパークでは、3月に7頭の赤ちゃんが生まれました。 ムフロンは地中海沿