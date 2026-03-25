静岡県の旧天竜林業高校で起きた調査書改ざんによる贈収賄事件の再審請求を巡り、裁判所が3月24日、検察側にアリバイに関わる銀行への再捜査を要請しました。 【写真を見る】“銀行のやり取りや防犯カメラ映像など再捜査を”裁判長が検察に要請 旧天竜林業高事件再審請求3者協議＝地裁浜松支部 旧天竜林業高校の元校長の北川好伸さんは、生徒の調査書改ざんを巡り元天竜市長から現金を受け取った罪で有罪判決が確定していて、現