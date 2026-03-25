静岡市清水区の清水港日の出地域に再生可能エネルギーの供給拠点が完成し、3月24日に鈴与本社で開所式が行われました。 【動画】清水港日の出地域に再生可能エネルギーの供給拠点完成 災害時にも強い脱炭素社会目指す＝静岡市清水区 このプロジェクトは鈴与商事や静岡市などが連携し、清水港の日の出地域にある倉庫の屋根、さらに蓄電池を備えることで災害時にも強い脱炭素社会を目指します。 現在の設備だけでも、