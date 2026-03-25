自転車のかごから体操服などを盗んだ罪などで起訴されている中学校の事務職員の男について、浜松市は2026年3月24日付で懲戒免職処分としました。 懲戒免職処分となったのは、浜松市立の中学校に勤務していた事務職員の男（21）です。 この事務職員は、浜松市内の商業施設で女子高校生の自転車のかごから体操服やバッグなどを盗んだ罪など3つの事件で起訴されていて現在、公判中です。 浜松市教育委員会によると、事務職員は起訴