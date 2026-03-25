長崎市の浜屋百貨店で、五島の特産品を集めた物産展が始まりました。 五島名産の「鬼鯖鮨」に。 人気のかんころもちなど。 長崎市の浜屋百貨店で25日から始まった「五島の観光と よか産品まつり」には、地元自慢のグルメなど22の店舗から270点が集まりました。 会場では、実演販売も行われ、買い物客は特産品の魅力を堪能していました。 物産展は、3月30日まで開かれていて、購入金額によって