3月24日、新潟県村上市の岩船港沖で粟島汽船の高速船のエンジンが停止し、一時航行できなくなりました。その後、エンジンが始動し、自力で港に着岸しましたが、原因は分かっていません。 24日午後3時ごろに村上市の岩船港を出港した粟島汽船の高速船『アワラインきらら』の左側のエンジンが停止しました。航行はできたため、岩船港に戻っていましたが、その後、右側のエンジンも停止したため、航行不能になり、新潟海上保安部に救