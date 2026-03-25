新潟県内、中越・下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。高気圧に覆われ、青空が広がった3月25日朝の県内。午前9時の段階で最高気温が糸魚川市で12．4℃、湯沢町で12．3℃となるなど、12の観測地点で10℃を上回りました。気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は長岡市と上越市高田で15℃などと予想されています。一方、県内では現在、19の市町村で林野火災注意報が発令されています。