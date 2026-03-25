スニーカーセレクトショップのアトモスジャパンは、25日までに公式インスタグラムを更新。ナイキ『エアマックス95』の赤グラデーションと思われる画像を投稿し、反響が寄せられている。【写真】アトモスジャパンが“意味深”投稿した、ナイキ『エアマックス95』赤グラデ？の全貌投稿には品番と思われる「IB7862-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の赤グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soo