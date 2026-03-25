春のセンバツ高校野球は25日、2回戦3試合が行われます。第2試合では、北信越代表で新潟県の日本文理が関東大会準優勝で埼玉県の花咲徳栄と対戦。投打ともに圧倒され、0－17で敗れました。 日本文理は1回戦では使わなかった指名打者を入れて、花咲徳栄戦に臨んでいます。花咲徳栄 0047006017日本文理 00000000 0日本文理の先発は、2試合連続でエースの染谷。初回、先頭の岩井にセンター前ヒットを打たれ、2