三重県警伊賀署が、事故を申告しなかった道交法違反の疑いで、同県伊賀市の稲森稔尚市長（42）を書類送検したことが25日、署への取材で分かった。23日付。市長は2月、公務でマイカー運転中に物損事故を起こしていた。