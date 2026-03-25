参院予算委員会は２５日午前、高市首相らが出席し、日米首脳会談を議題に集中審議を行った。イランと米イスラエルが停戦した後、ホルムズ海峡周辺に機雷掃海のため自衛隊を派遣する可能性について、「その時の状況を見て、機雷がどういう位置づけであるかも含め、法律にのっとって判断し、決めていかなければならない」と答弁した。首相は１９日に行われたトランプ米大統領との会談について、重要鉱物の安定供給などで一致した