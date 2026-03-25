将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。ともに3勝3敗で迎えた大一番。注目の一戦は、角換わり腰掛け銀の出だしとなった。【映像】藤井王将VS永瀬九段 大注目の最終局藤井王将の5連覇か、永瀬九段のタイトル奪取か。両者3勝3敗のタイで迎えた運命の最終局は