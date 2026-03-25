iOSおよびiPadOS 26.4が2026年3月25日にリリースされました。アップデートにはApple Musicの新機能やアクセシビリティ改善、新しい絵文字の追加など一般ユーザー向けの機能拡張に加え、開発者向けには新しいフレームワークやAPI、セキュリティ機構の強化、不具合修正が含まれ、ユーザー体験の細かな向上と今後の機能拡張に向けた基盤整備の両面が特徴となっています。About iOS 26 Updates - Apple Supporthttps://support.apple.c