ヘンリー王子とメーガン妃は、ネットフリックスとの提携による新ドラマシリーズの制作を発表した。同社との契約関係が危ぶまれる中でのサプライズ発表となった。米ニュースサイト「デッドライン」が２４日、報じた。今回、ヘンリー王子とメーガン妃は、ポロをテーマにした番組のエグゼクティブプロデューサーを務める予定だ。制作は夫妻の制作会社アーチウェル・プロダクションズと、ジョシュ・シュワルツ氏とステファニー・サ