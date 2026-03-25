中国で、電動自転車を改造して動力を犬にした?犬動力自転車?で道路を走行した男性が注目を集めたが、交通警察から指導を受けた。中国テクノロジーメディア「快科技」が先日、報じた。３月１７日、江蘇省常州市で、ある男性が犬に乗って道路を走行する動画がＳＮＳ上で拡散され、注目を集めた。動画には、高齢の男性が特殊に改造した電動自転車に乗って道路を走行している様子が映っている。本来バッテリーが設置されている位