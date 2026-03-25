「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の山田涼介が２５日、都内でポップアップイベント「ＥｎｇｌｉｓｈＰｅａｒＦｅｓｔｉｖａｌ」に登場した。英国発のフレグランスライフスタイルブランド「ジョーマロンロンドン」の「イングリッシュベアー」コレクションの世界を体感できるポップアップイベントが２６日から３日間開催。同ブランドの香りを日頃から楽しんでいるという山田は「（店に）入った瞬間からフレッシュな香り