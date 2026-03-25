3月25日 発表 創業者の名前であるBASKINとROBBINSの頭文字BとRのあいだに「31」（サーティワン）が位置するデザインはそのままに、ピンクとブルーの色使いを、境目のないグラデーションに刷新 B‐R サーティワン アイスクリームは、4月1日よりブランドロゴをリニューアルする。 サーティワンは世界で1,400種類以上の豊富なオリジナルフレーバーを