秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２４日、東京・池袋西口公園野外劇場で２６日まで３日間連続で行う自身主催のフリーライブ初日を開催。４月１５日に配信リリースする８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」のパフォーマンスを初披露した。新曲パフォーマンス前のＭＣで、ＣＯＣＯは「今回の衣装はみんなでダークに決めています。全員黒で、黒いサソリのような、みんなを刺