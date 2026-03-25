フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、過去の写真を披露し話題を呼んでいる。中村アナは日本時間２５日までに自身のインスタグラムを更新。「懐かしい写真達」と書き出し、「２００４年長女、２００７年長男、２０１０年次女出産した時」と、３枚のショットをアップした。「それぞれ、今だから笑えるエピソード満載の出産で友人とか特に次女出産時の話は『ごめん、笑っちゃい