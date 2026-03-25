◆センバツ第７日▽２回戦神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）敗れはしたが、３回と７回に神村学園の守備が光った。１点リードの３回２死二塁のピンチ。相手好打者の角谷哲人が右中間へのライナー性の打球を放ったが、右翼手・梶山侑孜外野手（３年）が間一髪でダイビングキャッチに成功した。捕球後、一回転しながらもボールを離さず、グラブを高々と掲げて捕球をアピール。「あの打者