鹿児島県内のほとんどの小中学校で25日、修了式が開かれました。あすから13日間の春休みが始まります。 「おはようございます」 鹿児島市の八幡小学校です。1年生から5年生までの443人が修了式を迎えました。 式では各学年の代表に修了証書が手渡された後、児童代表が新学期に向けた目標を述べました。 （5年 中玉利咲葵さん）「6年生では最高学年として、みんなのお手本になれるようにあいさつや優しさを意識して過ごしたい」