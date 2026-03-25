【モデルプレス＝2026/03/25】テレビ朝日が3月27日、有明に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内に、新劇場「EXシアター有明」が4月25日よりオープンする。これに先立ち、3月25日にはオープニングラインナップ発表会が行われ、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』でW主演を務めるなにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人らが登壇した。【写真】大橋和也・寺西拓人・岩本照・岩田剛典ら豪華登壇◆