定期検査中のため運転を停止している川内原発2号機が、今月30日に発電を再開することになりました。 川内原発2号機は、1年1か月ごとの実施が義務付けられている定期検査に、今年1月から入っています。 2号機の定期検査は、去年、運転期間が40年を超えて以降、初めてです。2号機は発電再開後、最終的な検査などを経て、来月28日に営業運転に復帰する予定 2号機について、九州電力は、▼今月28日午後5時半に原子炉を起動し、▼翌2