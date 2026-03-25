領収書や請求書、保険証書など、気づけばたまっている「お金にまつわる紙もの」。大事なものほどしまい込みすぎて、いざというときに見つからない……そんなこともありますよね。そんなお金ものの整理は、「資産系」と「支払い系」に分け、価値の高いものから整えていくのがポイント。今回は、片づけ講師の渡部亜矢さんに、お金まわりの紙ものをすっきり整理するコツを教えていただきました。【お金もの】の整理術不動産関係の書類