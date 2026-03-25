【モデルプレス＝2026/03/25】女優の志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）の最終話が、24日に放送された。カップルが誕生し、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「未来のムスコ」最終話で“婚約”明らかにしたイケメン◆志田未来主演「未来のムスコ」阿相クミコ氏と黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社）が