ドル円は158.80円前後、イラン紛争前向き進展の期待感がやや後退＝東京為替 イラン側から停戦協議に対して厳しい姿勢が見られることなどを受けてドル高。ドル円、ユーロドルは朝のドル安分を解消する動きを見せている。 USDJPY 158.77