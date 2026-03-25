テクニカルポイント ドル円10日線目先のポイント 160.58エンベロープ1%上限（10日間） 160.33ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.9910日移動平均 158.80現値 158.71一目均衡表・転換線 158.1321日移動平均 157.40エンベロープ1%下限（10日間） 156.49一目均衡表・基準線 156.31100日移動平均 155.92ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.78