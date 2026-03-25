ユーロドルは1.1601ドルまで、ドル高優勢＝東京為替 ユーロドルは1.1601ドルを付けた。朝の1.1602から1.1630まで上昇していたが、イラン情勢への警戒感もあってドル売り分を解消して安値をわずかに更新。 EURUSD 1.1603