将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局1日目が25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「ハンバーグ弁当」「自家製ジンジャーエール」、永瀬は「デミグラスと温玉チーズハンバーグ（ご飯付き）」「おにぎりセット（豚汁・漬物・塩むすび・こんぶ）」