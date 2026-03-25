全日空の男性機長が客室乗務員の女性の尻を触るわいせつな行為をしたとして、在宅起訴されていたことがわかりました。全日空によりますと、男性機長（40代）は2023年10月、高松市内の路上で同僚の客室乗務員の女性の尻を服の上から複数回触るわいせつな行為をしたとして、東京地検が在宅起訴したということです。女性が会社に被害を申告したことで、事案が発覚したということです。男性機長は事案が起きた直後に▼乗務停止処分やセ