子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。今月上旬に泌尿器科で受けた検査の結果を報告しました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん泌尿器科での検査結果を報告「『膀胱炎であった』でした」「あとは薬疹から回復するのみね」古村さんは「検査結果は『膀胱炎であった』でした」と投稿。続けて「今は膀胱炎は治ってます検査の数値も標準にもどりました」と、病状を報告し