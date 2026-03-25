日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。霧島は23年夏場所後以来となる2度目の大関昇進伝達式に臨んだ。使者から昇進を伝え聞くと「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。前回は「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑