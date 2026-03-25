＜25日（水）の天気＞低気圧が西日本の南岸を進み、西日本の広い範囲で雨が降っています。明け方には鹿児島県上中で1時間に41ミリの激しい雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まっています。東海地方でもすでに降り出しているところがあり、昼過ぎには関東、夕方には北陸、夜は東北南部でも雨が降る見込みです。太平洋側ではまとまった雨となり、水不足の地域にとっては恵みの雨になるでしょう。北海道や東北北部は引き続き晴れて