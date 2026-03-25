タレントの朝日奈央（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日」と、実父と過ごした時間を明かし、2ショットを公開した。【写真】「超イケオジですね」父との“お出かけ”2ショットを披露した朝日奈央朝日は「嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです。笑（テンション上がってこのポーズ）」と、モーニングプレートを前に楽しそうに写真撮影に応じる父の姿も披露。「その後