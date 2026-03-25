昨年11月30日の前走ジャパンCで4着だったダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）は北村友とコンビ継続で大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）に参戦する。25日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整し、5日に帰厩。この日、厩舎所属の団野を背にCWコース3頭併せで1週前追い切りを消化し、6F82秒3〜1F11秒1とシャープに伸びてポートデ